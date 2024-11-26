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        İpsala ilçesinde çeltik arazileri kiralandı

        Edirne'nin İpsala ilçesinde çeltik ekimi için belediye arazilerini kiralama ihalesi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 13:13 Güncelleme: 26.11.2024 - 13:24
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        İpsala ilçesinde çeltik arazileri kiralandı
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        Edirne'nin İpsala ilçesinde çeltik ekimi için belediye arazilerini kiralama ihalesi yapıldı.

        İpsala Belediyesi düğün salonunda Belediye Başkanı Mehmet Kerman'ın başkanlığında, belediye encümeni huzurunda düzenlenen ihaleye yaklaşık 300 üretici katıldı.

        İhalede, 9 bin 435 dekarlık çeltik arazisi, dekarı 4 bin lira ile 9 bin lira arasında değişen bedellerle kiralandı.

        Bu yıl yapılan ihaleye seyirci alınmadı. Paralar önceki yıllarda olduğu gibi çuval ve kasalarla taşınmadı, belediyenin hesabına yatırıldı.

        Galeri
        Galeri

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