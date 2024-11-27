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        Yunanistan sınırında yakalanan 3 FETÖ zanlısı tutuklandı

        Edirne'de, Yunanistan'a kaçarken yakalanan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 09:59 Güncelleme: 27.11.2024 - 09:59
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        Yunanistan sınırında yakalanan 3 FETÖ zanlısı tutuklandı
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        Edirne'de, Yunanistan'a kaçarken yakalanan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı.

        Meriç ilçesi yakınlarında dün 1. derece askeri yasak bölgede gözaltına alınan zanlılar M.D, E.G. ve M.G'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen 3 FETÖ şüphelisi, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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