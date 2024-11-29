Edirne'de yoğun sis etkili oldu
Edirne'de sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına düştü.
Edirne'de sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına düştü.
Hava sıcaklığının 5 derece ölçüldüğü kentte sabaha karşı sis çöktü.
Sis yoğunluğunu sabah saatlerinde daha da artırdı.
Görüş mesafesini yer yer 50 metrenin altına düşüren sis nedeniyle sabah trafiğinde aksaklıklar yaşandı.
Trafik ekipleri, kavşaklarda önlem aldı, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Selimiye Camisi, Meriç ve Tunca Köprüsü başta olmak üzere kentteki birçok anıt eser siste gözden kayboldu.
Sisin öğle saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.