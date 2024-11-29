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        Edirne'de yoğun sis etkili oldu

        Edirne'de sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına düştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 09:29 Güncelleme: 29.11.2024 - 09:45
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        Edirne'de yoğun sis etkili oldu
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        Edirne'de sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına düştü.

        Hava sıcaklığının 5 derece ölçüldüğü kentte sabaha karşı sis çöktü.

        Sis yoğunluğunu sabah saatlerinde daha da artırdı.

        Görüş mesafesini yer yer 50 metrenin altına düşüren sis nedeniyle sabah trafiğinde aksaklıklar yaşandı.

        Trafik ekipleri, kavşaklarda önlem aldı, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

        Selimiye Camisi, Meriç ve Tunca Köprüsü başta olmak üzere kentteki birçok anıt eser siste gözden kayboldu.

        Sisin öğle saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

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