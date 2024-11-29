Edirne'de yoğun sis etkili oldu

Sisin öğle saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

Selimiye Camisi, Meriç ve Tunca Köprüsü başta olmak üzere kentteki birçok anıt eser siste gözden kayboldu.

Sis yoğunluğunu sabah saatlerinde daha da artırdı.

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