Edirne kent merkezi "sokak sağlıklaştırma" çalışmalarıyla yeni çehresine kavuşacak

Edirne'de, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Edirne Valiliğince yürütülen proje kapsamında kent merkezi sokak sağlıklaştırma çalışmalarıyla yeni çehresine kavuşacak.

Saraçlar Caddesi'ndeki binalara kurulan iskelelerde 80 usta ve uzman ekip çalışmalarını sürdürüyor.

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, çalışmaları yerinde inceledi, danışma ofisinde mimar ve mühendislerden bilgi aldı. Aksal'a projeye ilişkin sunum da yapıldı.

Projeye uygun olmayan tabela, klima, tente gibi eklemelerin sökülerek, caddenin restorasyon projesine uygun şekilde yeniden inşa edilmesi için çalışmalar devam ediyor.

Aksal, gazetecilere yaptığı açıklamada, Saraçlar Caddesi'ni yenileme projesinin seçim sürecinde AK Parti'nin seçim vaadi olduğunu hatırlattı.

AK Parti'nin verdiği sözleri tuttuğunu belirten Aksal, "Bu dönemde yaklaşık 500 milyonluk bir proje, tasarruf tedbirlerinin olduğu bu dönemde gerçekten çok büyük bir proje. Sayın Cumhurbaşkanımızın destekleriyle bu projeyi hayata geçirdik. Çok hızlı bir şekilde de çalışmalar sürüyor." dedi.