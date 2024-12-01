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        Edirne'de polis ekipleri denetim yaptı

        Edirne Emniyet Müdürlüğünce asayiş ve trafik denetimi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2024 - 10:57 Güncelleme: 01.12.2024 - 11:00
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        Edirne'de polis ekipleri denetim yaptı
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        Edirne Emniyet Müdürlüğünce asayiş ve trafik denetimi yapıldı.

        İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun'un katılımıyla Şehit Cem Dilay Kerman Bulvarı'nda denetim gerçekleştirildi.

        Polis ekipleri uygulamada 137 kişi sorguladı, 64 aracı kontrol etti.

        Denetimde 5 aracın sürücüsüne para cezası uygulandı, 1 araç trafikten men edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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