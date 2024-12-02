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        Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Özdemir, Başkanlığın çalışmalarını anlattı:

        CİHAN DEMİRCİ - Kültür ve Turizm Bakanlığı Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Alirıza Özdemir, Başkanlığın çalışmalarıyla cemevlerinin, sivil toplum kuruluşlarının taleplerine cevap verdiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 11:18 Güncelleme: 02.12.2024 - 11:26
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        Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Özdemir, Başkanlığın çalışmalarını anlattı:
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        CİHAN DEMİRCİ - Kültür ve Turizm Bakanlığı Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Alirıza Özdemir, Başkanlığın çalışmalarıyla cemevlerinin, sivil toplum kuruluşlarının taleplerine cevap verdiğini söyledi.

        Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığının Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile 2022'de kurularak Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde çalışmalarına başladığını anımsattı.

        Başkanlığın son bir yıldır ulusal ve uluslararası çalışmalar gerçekleştirdiğini belirten Özdemir, Alevi-Bektaşi inanç ve kanaat önderleri ile işbirliği içinde taleplere cevap verdiklerini ifade ederek, "Çalışmalarımızı çok titiz şekilde sürdürüyoruz. Cemevleri ile ilgili de ciddi mesafe aldık. Uzmanlarımız tüm Türkiye'yi gezdi, 2 bin 102 cemevi tespit etti. Bakım, onarım ve tefrişat işleriyle ilgili şu ana kadar binden fazla cemevinden dilekçe geldi. Şimdiye kadar 355 cemevimizin taleplerini işleme aldık. Gelecek yıl bu rakamı 500'e çıkarmak hedefindeyiz." dedi.

        Cemevlerinin aydınlatma giderlerini karşıladıklarına da değinen Özdemir, 837 cemevinin aydınlatma giderinin karşılandığını dile getirdi.

        Özdemir, cemevleriyle ilgili kuşatıcı ve kapsayıcı davrandıklarını, hiçbir ayrım gözetmeden her bölgeden cemevlerine bakım onarım ve tefrişat hizmeti sunduklarını ifade etti.

        - Sosyal ve kültürel faaliyetler sürüyor

        Özdemir, Türkiye'nin birçok noktasında sosyal ve kültürel faaliyetler gerçekleştirdiklerini anlattı.

        Son olarak güzel okuma-ses yarışması düzenlediklerini dile getiren Özdemir, şunları söyledi:

        "Yurt dışında türbeleri bulunan Alevi inanç önderlerinin ziyaretleri kapsamında 5 yurt dışı programımız oldu. Cemevlerimizden, Alevi ve Bektaşi sivil toplum kuruluşlarımızdan gelen talepleri karşılıyoruz. 176 sivil toplum kuruluşumuzu sosyal ve kültürel faaliyetler kapsamında destekledik. Talepler her geçen gün artıyor ve biz de bu talepleri elimizden geldiği kadar karşılıyoruz ve bu faaliyetlere destek oluyoruz. Bunun haricinde bilimsel çalışmalarımız da sürüyor. Alevilik ve Bektaşilik Ansiklopedisi çalışmamız sürüyor. Aleviliğin yazılı kaynaklarını günümüz Türkçesine aktarıyoruz. KÜN-AY Alevilik ve Bektaşilik Çalışmaları Dergisi kurduk. Yıl içinde çok sayıda çalıştay ve panel yaptık. Gelecek yıl bunları artırarak devam ettireceğiz."

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