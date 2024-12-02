Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Özdemir, Başkanlığın çalışmalarını anlattı:

CİHAN DEMİRCİ - Kültür ve Turizm Bakanlığı Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Alirıza Özdemir, Başkanlığın çalışmalarıyla cemevlerinin, sivil toplum kuruluşlarının taleplerine cevap verdiğini söyledi.

Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığının Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile 2022'de kurularak Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde çalışmalarına başladığını anımsattı.

Başkanlığın son bir yıldır ulusal ve uluslararası çalışmalar gerçekleştirdiğini belirten Özdemir, Alevi-Bektaşi inanç ve kanaat önderleri ile işbirliği içinde taleplere cevap verdiklerini ifade ederek, "Çalışmalarımızı çok titiz şekilde sürdürüyoruz. Cemevleri ile ilgili de ciddi mesafe aldık. Uzmanlarımız tüm Türkiye'yi gezdi, 2 bin 102 cemevi tespit etti. Bakım, onarım ve tefrişat işleriyle ilgili şu ana kadar binden fazla cemevinden dilekçe geldi. Şimdiye kadar 355 cemevimizin taleplerini işleme aldık. Gelecek yıl bu rakamı 500'e çıkarmak hedefindeyiz." dedi.

Cemevlerinin aydınlatma giderlerini karşıladıklarına da değinen Özdemir, 837 cemevinin aydınlatma giderinin karşılandığını dile getirdi. Özdemir, cemevleriyle ilgili kuşatıcı ve kapsayıcı davrandıklarını, hiçbir ayrım gözetmeden her bölgeden cemevlerine bakım onarım ve tefrişat hizmeti sunduklarını ifade etti. - Sosyal ve kültürel faaliyetler sürüyor