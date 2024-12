İskeçe Seçilmiş Müftüsü Trampa, "Batı Trakya'da Eğitim, Kültür ve Yaşam" panelinde konuştu:

İskeçe Seçilmiş Müftüsü Mustafa Trampa, Batı Trakya'da Türkçenin yaşatılması için çalıştıklarını belirtti.

Trampa, Öğretmen Akademileri Edirne Şehir ve Kültür Akademisi kapsamında Devecihan Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Batı Trakya'da Eğitim, Kültür ve Yaşam" panelinde yaptığı konuşmada, Batı Trakya'nın Dedeağaç, Gümülcine ve İskeçe illerinden oluştuğunu söyledi.

Ana dil Türkçenin yaşatılmasını çok önemsediklerini, bunun için her türlü çalışmayı yaptıklarını anlatan Trampa, şunları kaydetti:

"Batı Trakya'da kültürümüzü korumaya çalışıyoruz. Dinimizi, gelenek ve göreneklerimizi korumaya çalışırken en başta dilimizi korumaya çalışıyoruz. En önemli unsur dildir. Dilini kaybedersen, ana dilimiz Türkçeyi kaybedersen, din, gelenek, kültür ve her şey gider. Kur'an kurslarında da hep dili öne çıkıyoruz. Batı Trakya'da bütün derdimiz dinden de ziyade dildir. Çünkü dil taşıyıcı unsurdur. Dilinizle kendi kültürünüzü, dininizi nesilden nesle aktaramıyor ve taşıyamıyorsanız, o dininiz de değerleriniz de hikayeleriniz ve masallarınız da zaman içinde yok olur gider. Ama Türkçe varsa her şey mümkündür. Her şeyinizi korur, muhafaza edersiniz."