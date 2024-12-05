Edirne'de EFOD'un "Şiirden Fotoğrafa" sergisi açıldı
Edirne Fotoğraf Sanatı Derneği (EFOD) tarafından "Şiirden Fotoğrafa" sergisi açıldı.
Edirne Fotoğraf Sanatı Derneği (EFOD) tarafından "Şiirden Fotoğrafa" sergisi açıldı.
Edirne Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde açılan sergide 6 fotoğrafçının 40 fotoğrafı sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
EFOD Başkanı Serdar İyiiz, sergi açılışında yaptığı konuşmada, dernek olarak yıllardır proje çalışmaları ortaya koyduklarını söyledi.
Önemli fotoğraf projeleri hazırladıklarını belirten İyiiz, Alpaslan Bolu Şiirden Fotoğrafa Proje Fotoğraf Atölyesi'nin hazırladığı sergide de fotoğraf sanatçılarının birbirinden değerli kareleri ortaya koyduğunu anlattı.
Derneğin fotoğraf kütüphanesi hazırladığını ifade eden İyiiz, çocuklara fotoğraf eğitimi vermeyi de sürdüreceklerin kaydetti.
Atölye sorumlusu Alpaslan Bolu da her fotoğrafın bir şiir gibi duyguları ve yaşanılanları yansıttığını dile getirdi.
Şiir dinletisi ve dans gösterisi sunumunun ardından katılımcılar sergiyi gezdi.
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