Edirne'de EFOD'un "Şiirden Fotoğrafa" sergisi açıldı

Atölye sorumlusu Alpaslan Bolu da her fotoğrafın bir şiir gibi duyguları ve yaşanılanları yansıttığını dile getirdi.

Derneğin fotoğraf kütüphanesi hazırladığını ifade eden İyiiz, çocuklara fotoğraf eğitimi vermeyi de sürdüreceklerin kaydetti.

EFOD Başkanı Serdar İyiiz, sergi açılışında yaptığı konuşmada, dernek olarak yıllardır proje çalışmaları ortaya koyduklarını söyledi.

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