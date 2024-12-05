Trakya Üniversitesinde "Trakya Ön Kuluçka Girişimci Buluşmaları" düzenlendi

Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde "Trakya Ön Kuluçka Girişimci Buluşmaları" gerçekleştirilecek.

Trakya Teknopark ve İzgören Akademi iş birliğinde Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programda konuşmacılar, girişimciliğe dair kapsamlı sunumlar ve tecrübe paylaşımlarında bulundu.

Trakya Teknopark Genel Müdürü Hüseyin Dönmez, 2009 yılında 11 firmayla faaliyete başlayan teknoparkta bu yıl itibariyle 124 firmanın çalışmalarını sürdürdüğünü dile getirdi.

Yerli ve milli üretimin artırılması için firmalara destek verdiklerini belirten Dönmez, girişimci adaylarını firmalarla iletişime geçmeleri ve Ar-Ge çalışmalarında bulunmak için teknoparka davet etti.

Trakya Üniversitesi Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Tarık Yerlikaya ise üniversite sanayi işbirliğini başarılı gerçekleştirmeyi hedeflediklerini ifade etti.