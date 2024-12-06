Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne Emniyet Müdürü Karaburun, "Huzur Toplantısı" düzenledi

        Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Edirne'nin daha huzurlu ve güvenli bir şehir olması için ekip arkadaşlarıyla yorulmadan çalıştıklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 09:53 Güncelleme: 06.12.2024 - 09:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne Emniyet Müdürü Karaburun, "Huzur Toplantısı" düzenledi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Edirne'nin daha huzurlu ve güvenli bir şehir olması için ekip arkadaşlarıyla yorulmadan çalıştıklarını söyledi.

        Karaburun, Abdurrahman ve Yancıkçı Şahin mahalle sakinleriyle bir kafede düzenlenen "Huzur Toplantısı"nda bir araya geldi.

        Kentte yasa dışı göçle mücadele çalışmalarında 15 ayda önemli bir mesafe kat ettiklerini belirten Karaburun, "Bir sürekli sahadayız, yasa dışı göçmen ve aranan şahıslarla ilgili olarak. Bu konuda 112 ya da karakolları arayıp ihbarda bulunabilirsiniz. Bu konuda bir tavizimiz yok. İldeki göçmen hareketliliği geçen aylara göre çok düşük bir noktada. Yakaladığımız düzensiz göçmenler insan kaçakçılarınca yönlendirilen kişiler. Onları metruk binalarda değil adli makamların izniyle yaptığımız ev aramalarında yakalıyoruz." diye konuştu.

        Karaburun, iş yeri ve apartmanların güvenlik kameralarının durumlarıyla ilgili tespit çalışması yürüttüklerini, olayların aydınlatılmasında pay sahibi olan kameraların daha iyi hale getirilmesini amaçladıklarını ifade etti.

        Okulların çevre güvenliği konusunda taviz vermediklerini dile getiren Karaburun, il merkezindeki 54 okulun giriş çıkışlarında görevlendirdikleri polislerin araç trafiği ve şüpheli şahıslar üzerinde çalışarak öğrencilerin güvenliğini sağladığını kaydetti.

        Edirne'nin daha güvenli bir şehir olması için çalıştıklarını aktaran Karaburun, "Türkiye'nin birçok iline göre emniyet ve asayiş yönüyle istatistiklerimiz gayet güzel. Burada 1600 polise büyük görev düşüyor. Edirne'miz günden güne daha huzurlu ve güvenli olsun diye çalışıyoruz. Göreve geldiğimizde sıfır suç ve sıfır aranan şahıs hedefi koyduk. Bunun için yorulmayacağız, öyle bir lüksümüz de yok. Edirne'nin sizlerin desteğiyle daha huzurlu ve mutlu bir şehir olacağına inanıyoruz." dedi.

        KADES ve UYUMA mobil uygulamaları hakkında da bilgi veren Karaburun, mahalle sakinlerinin sorularını yanıtladı.

        Toplantıya, emniyet müdür yardımcıları ve şube müdürleri, mahalle muhtarları ve mahalle sakinleri katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Erzincan'da buz tüneli!
        Erzincan'da buz tüneli!
        Zeytinyağı, peynir, pekmez ve sucukta sahtecilik
        Zeytinyağı, peynir, pekmez ve sucukta sahtecilik
        Okul kıyafeti yönetmeliğinde değişiklik
        Okul kıyafeti yönetmeliğinde değişiklik
        Derbinin kilit isimleri!
        Derbinin kilit isimleri!
        2 liralık boşanma davası
        2 liralık boşanma davası
        Çiğ köftecideki sapık tutuklandı!
        Çiğ köftecideki sapık tutuklandı!
        Aynı sofrada 3 kişiyi öldürdü
        Aynı sofrada 3 kişiyi öldürdü
        Pes artık! Bir günde 3 iade
        Pes artık! Bir günde 3 iade
        Galatasaray'dan TFF'ye istifa çağrısı!
        Galatasaray'dan TFF'ye istifa çağrısı!
        Meyve ve sebzelerdeki kimyasal tehlike!
        Meyve ve sebzelerdeki kimyasal tehlike!
        Işıklar Enerji'de neler oluyor?
        Işıklar Enerji'de neler oluyor?
        BIST 50'de açığa satış yasağı kaldırıldı
        BIST 50'de açığa satış yasağı kaldırıldı
        Hafta tatili ücreti ne kadar?
        Hafta tatili ücreti ne kadar?
        Ege için kuvvetli sağanak uyarısı
        Ege için kuvvetli sağanak uyarısı
        Gözlerinize güveniyorsanız bu test size göre!
        Gözlerinize güveniyorsanız bu test size göre!
        "Defalarca kez kasamı boşalttı"
        "Defalarca kez kasamı boşalttı"
        Kolonlardan ses gelince binayı tahliye ettiler
        Kolonlardan ses gelince binayı tahliye ettiler
        BDDK'dan telefonlar için kredi ve taksit sayısında değişiklik
        BDDK'dan telefonlar için kredi ve taksit sayısında değişiklik
        "İspatlarsa görevi bırakırım"
        "İspatlarsa görevi bırakırım"
        Kaan Şakul, HT Spor'da tek tek açıkladı!
        Kaan Şakul, HT Spor'da tek tek açıkladı!

        Benzer Haberler

        Edirne'de tarlaya devrilen otomobilde 1 kişi yaralandı
        Edirne'de tarlaya devrilen otomobilde 1 kişi yaralandı
        TÜGVA Edirne Temsilciliğinden AA Edirne Bölge Müdürlüğüne ziyaret
        TÜGVA Edirne Temsilciliğinden AA Edirne Bölge Müdürlüğüne ziyaret
        Edirne'de, Söğütlük Millet Bahçesi tamamlandı
        Edirne'de, Söğütlük Millet Bahçesi tamamlandı
        Edirne Belediye Meclisinde, şarkıcı Gökçe konserine ödenen ücrete ilişkin s...
        Edirne Belediye Meclisinde, şarkıcı Gökçe konserine ödenen ücrete ilişkin s...
        Edirne'de firari hükümlü yakalandı
        Edirne'de firari hükümlü yakalandı
        Edirne İl Genel Meclisi aralık ayı toplantıları devam ediyor
        Edirne İl Genel Meclisi aralık ayı toplantıları devam ediyor