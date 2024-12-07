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        Trakya Üniversitesi ve Samsung arasında işbirliği protokolü imzalandı

        Trakya Üniversitesi ve Samsung Elektronik Türkiye arasında işbirliği anlaşması imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 14:56 Güncelleme: 07.12.2024 - 15:12
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        Trakya Üniversitesi ve Samsung arasında işbirliği protokolü imzalandı
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        Trakya Üniversitesi ve Samsung Elektronik Türkiye arasında işbirliği anlaşması imzalandı.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektörlük Toplantı Salonu'nda düzenlenen törende Rektör Prof. Dr. Mustafa Hatipler ve Samsung Elektronik Türkiye CEO'su Park Sungkeun işbirliği protokolüne imza attı.

        Protokol kapsamında akıllı telefon üretim süreçlerindeki olası hataların tespit edilmesi ve kaliteyi artıracak projelerin yapılması amaçlanıyor.

        TÜBİTAK 1505 Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı kapsamında yürütülen proje, mobil cihazlarla çalışabilen derin öğrenme tabanlı bir görsel hata tespit sistemi geliştirmeyi hedefliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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