Trakya Üniversitesi ve Samsung arasında işbirliği protokolü imzalandı

Trakya Üniversitesi ve Samsung Elektronik Türkiye arasında işbirliği anlaşması imzalandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektörlük Toplantı Salonu'nda düzenlenen törende Rektör Prof. Dr. Mustafa Hatipler ve Samsung Elektronik Türkiye CEO'su Park Sungkeun işbirliği protokolüne imza attı.

Protokol kapsamında akıllı telefon üretim süreçlerindeki olası hataların tespit edilmesi ve kaliteyi artıracak projelerin yapılması amaçlanıyor.