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        Edirne'de Siyer-i Nebi Sınavı yapıldı

        Edirne'de, Anadolu Gençlik Derneğince (AGD) Liseli Gençler Efendimizin İzinde Siyer-i Nebi Sınavı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2024 - 10:36 Güncelleme: 08.12.2024 - 10:38
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        Edirne'de Siyer-i Nebi Sınavı yapıldı
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        Edirne'de, Anadolu Gençlik Derneğince (AGD) Liseli Gençler Efendimizin İzinde Siyer-i Nebi Sınavı yapıldı.

        AGD Edirne Şubesi Başkanı Abdülhamit İriş, yaptığı yazılı açıklamada, sınavın 81 il ve 922 ilçede on binlerce gencin katılımıyla gerçekleştirildiğini belirtti.

        Sınava Edirne ve ilçelerindeki öğrencilerin de katıldığını ifade aktaran İriş, şunları kaydetti:

        "Edirne'de de Lalapaşa'dan Enez'e kadar 9 noktada sınav düzenlendi. Günümüz insanı her zamankinden daha çok Peygamber Efendimizin örnekliğine ihtiyaç duymaktadır. Hayatta en güzel şey Allah ve Rasulü'nü bilmek, Müslümanca düşünüp Müslümanca yaşamaktır. Bu sınavlarla muradımız, gençlerimizin, Alemlere Rahmet olarak gönderilmiş olan peygamberimiz Hazreti Muhammed'in hayatını okumaları, öğrenmeleri ve bu yaşam örnekliğini kuşanmalarıdır. Kardeşini kendine tercih eden, adaleti hakkıyla ayakta tutan, merhameti kuşanmış nesiller olmalarıdır. Bu sınavın kaybedeni yoktur. Bundan dolayı Siyer-i Nebi Sınavına katılan öğrencilerimizi tebrik ediyor, sevgili peygamberimizin izinde bir ömür diliyorum."

        Sınavın düzenlenmesine destek verenlere teşekkür eden İriş, sınav sonucunun 31 Aralık'ta açıklanacağını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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