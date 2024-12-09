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        Kapıkule ve Hamzebeyli sınır kapılarında 26 kilo 868 gram uyuşturucu ele geçirildi

        Kapıkule ve Hamzebeyli sınır kapılarında düzenlenen operasyonlarda 26 kilo 868 gram uyuşturucu ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 12:49 Güncelleme: 09.12.2024 - 12:49
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        Kapıkule ve Hamzebeyli sınır kapılarında 26 kilo 868 gram uyuşturucu ele geçirildi
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        Kapıkule ve Hamzebeyli sınır kapılarında düzenlenen operasyonlarda 26 kilo 868 gram uyuşturucu ele geçirildi.

        Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince Kapıkule ve Hamzebeyli sınır kapılarında uyuşturucu operasyonları düzenlendi.

        Kapıkule'de şüphe ve risk analizi kapsamında bir otomobili x-ray taramasına sevk edildi. Taramada yoğunluk tespit edilen bölgede dedektör köpek yardımıyla yapılan aramada otomobilin altına sonradan monte edilen 3 farklı tüp belirlendi. Kesilen tüplerin içerisinde paketlenmiş şekilde 21 kilogram esrar ele geçirildi.

        Bir diğer operasyonda ise x-ray taramasına sevk edilen tırın kabininde 3 kilo 774 gram esrar bulundu.

        Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda da saha devriyesi sırasında bir tırın altına atılmış şekilde 2 kilo 94 gram kokain ele geçirildi.

        Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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