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        Edirne ve Kırklareli'nde sağanak etkili oluyor

        Edirne ve Kırklareli'nde sağanak etkili oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 09:53 Güncelleme: 10.12.2024 - 09:58
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        Edirne ve Kırklareli'nde sağanak etkili oluyor
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        Edirne ve Kırklareli'nde sağanak etkili oluyor.

        Edirne'de gece başlayan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücüler, yolda biriken su nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.

        Trafik ekipleri, kavşaklarda önlem alarak sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

        Edirne Belediyesi ekipleri de rögar temizliği yaparak biriken suyu tahliye etti.

        Meteoroloji verilerine göre, Edirne'de son 24 saatte metrekareye 35 kilogram yağış düştü.

        Kentte sağanağın yarın da aralıklarla sürmesi bekleniyor.

        - Kırklareli

        Kırklareli'nde 2 gündür aralıklarla etkili olan sağanak, sabah etkisini artırdı.

        Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

        Bazı vatandaşlar, otobüs durakları ile iş yerlerinin tentelerinin altında yağıştan korunmaya çalıştı.

        Hava sıcaklığının 11 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın yarın da aralıklarla süreceği öngörülüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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