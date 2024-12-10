Bazı vatandaşlar, otobüs durakları ile iş yerlerinin tentelerinin altında yağıştan korunmaya çalıştı.

Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Edirne Belediyesi ekipleri de rögar temizliği yaparak biriken suyu tahliye etti.

Edirne ve Kırklareli'nde sağanak etkili oluyor.

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