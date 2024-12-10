Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Tunca ve Meriç nehirlerinin debisi arttı

        Edirne'de, etkili olan yağışlar Tunca ve Meriç nehirlerinin debisini yükseltti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 12:50 Güncelleme: 10.12.2024 - 13:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tunca ve Meriç nehirlerinin debisi arttı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne'de, etkili olan yağışlar Tunca ve Meriç nehirlerinin debisini yükseltti.

        Yaz aylarındaki kuraklık ve tarımsal sulamaya bağlı su seviyesi düşen nehirlere kaynağını aldığı Bulgaristan'daki ve Edirne'deki sağanaklar can suyu oldu.

        Son aylarda oldukça düşük seviyede akan ve ay başında debisi saniyede 3 metreküp olarak ölçülen Tunca Nehri'nin debisi yağışlarla üç kat arttı. Nehrin debisi Suakacağı İstasyonu'nda saniyede 10 metreküp olarak kaydedildi.

        Su seviyesinin artmasıyla nehir yatağında oluşan kum adacıkları gözden kayboldu.

        Son yağışlarla Meriç Nehri'nin de su seviyesi yükseldi.

        Nehrin ay başında yapılan ölçümde 37 metreküp/saniye olan debisi 44 metreküp/saniyeye çıktı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yerlikaya'dan Suriye'ye geri dönüş mesajı: 20 bin kapasiteye çıkardık
        Yerlikaya'dan Suriye'ye geri dönüş mesajı: 20 bin kapasiteye çıkardık
        Bakan Yumaklı'dan et fiyatı açıklaması
        Bakan Yumaklı'dan et fiyatı açıklaması
        Deniz Akkaya hakkında yakalama kararı
        Deniz Akkaya hakkında yakalama kararı
        Kasımda ikinci elde en çok hangi markalar satıldı?
        Kasımda ikinci elde en çok hangi markalar satıldı?
        İsrail Suriye'de ilerliyor
        İsrail Suriye'de ilerliyor
        İsrail'den kritik noktalara saldırı
        İsrail'den kritik noktalara saldırı
        Suriye ekonomisi neydi, ne oldu?
        Suriye ekonomisi neydi, ne oldu?
        Habertürk Esad'ın kaçtığı sarayda
        Habertürk Esad'ın kaçtığı sarayda
        Peskov: Barış belli koşullarda olabilir
        Peskov: Barış belli koşullarda olabilir
        Bu yıl en çok hangi kripto paralar kazandırdı?
        Bu yıl en çok hangi kripto paralar kazandırdı?
        Diş hekimi 2 çocuk annesini katletmişti! Olay anı kamerada!
        Diş hekimi 2 çocuk annesini katletmişti! Olay anı kamerada!
        Ekibine 7 milyar lira verdi
        Ekibine 7 milyar lira verdi
        Çayırhan'da doğrular ve yalanlar
        Çayırhan'da doğrular ve yalanlar
        İş insanını asitle eritmişti! Ölüm listesi hazırlamış!
        İş insanını asitle eritmişti! Ölüm listesi hazırlamış!
        F.Bahçe'de zorunlu rotasyon!
        F.Bahçe'de zorunlu rotasyon!
        Asgari ücret maratonu başlıyor
        Asgari ücret maratonu başlıyor
        R.Madrid'den ayrılacak mı? Ancelotti açıkladı!
        R.Madrid'den ayrılacak mı? Ancelotti açıkladı!
        10 görseldeki yanlışları bulabilir misiniz?
        10 görseldeki yanlışları bulabilir misiniz?
        Göle giren sararıyordu! Eski hallerine döndüler
        Göle giren sararıyordu! Eski hallerine döndüler
        İngiliz devi Kenan Yıldız için gözünü kararttı!
        İngiliz devi Kenan Yıldız için gözünü kararttı!

        Benzer Haberler

        Edirne'de tırla kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Edirne'de tırla kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Edirne'de 2 firari hükümlü yakalandı
        Edirne'de 2 firari hükümlü yakalandı
        Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu konser verecek
        Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu konser verecek
        Edirne'de karı koca kaçak kazı yapan şüpheliler yakalandı
        Edirne'de karı koca kaçak kazı yapan şüpheliler yakalandı
        Edirne ve Kırklareli'nde sağanak etkili oluyor
        Edirne ve Kırklareli'nde sağanak etkili oluyor
        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı
        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı