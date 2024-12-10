Tunca ve Meriç nehirlerinin debisi arttı

Edirne'de, etkili olan yağışlar Tunca ve Meriç nehirlerinin debisini yükseltti.

Yaz aylarındaki kuraklık ve tarımsal sulamaya bağlı su seviyesi düşen nehirlere kaynağını aldığı Bulgaristan'daki ve Edirne'deki sağanaklar can suyu oldu.

Son aylarda oldukça düşük seviyede akan ve ay başında debisi saniyede 3 metreküp olarak ölçülen Tunca Nehri'nin debisi yağışlarla üç kat arttı. Nehrin debisi Suakacağı İstasyonu'nda saniyede 10 metreküp olarak kaydedildi.