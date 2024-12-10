ETSO heyeti Batum'daki fuara katıldı

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) heyeti, Gürcistan'ın Batum şehrinde düzenlenen 13. Uluslararası İnşaat Malzemeleri, Teknolojileri ve Gayrimenkul Fuarı'na katıldı.

ETSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Irmak ve Meclis Başkanı Emre Alp liderliğindeki oda heyeti, Trabzon, Rize, Artvin ve Ardeşen ticaret ve sanayi odalarına bir dizi ziyaretler gerçekleştirdi.

Irmak ve beraberindekiler daha sonra Batum'da düzenlenen 13. Uluslararası İnşaat Malzemeleri, Teknolojileri ve Gayrimenkul Fuarı'na katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Irmak, Batum’daki fuarın ticaret fırsatının ötesinde, bölgesel işbirliklerini derinleştirmek için de önemli olduğunu belirtti.

Batum'un son yıllarda inşaat sektöründe büyük ilerleme kaydettiğini gözlemlediklerini aktaran Irmak, "Bu ilerlemede Türk firmalarının büyük rolü bulunuyor. Batum'un yeniden yapılanmasında Türk inşaat sektörü tüm alt sektörleri ile birlikte itici güç olmuş. Böylesine bir potansiyeli yerinde görmek ve fırsatları değerlendirmek üzere inşaat alanında faaliyet gösteren üyelerimiz ile fuara katıldık. Üyelerimizin tanıtım faaliyetlerine ve yeni işbirlikleri oluşturmalarına destek veriyoruz." ifadelerini kullandı.