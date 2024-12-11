Edirne'de çıkan kavgada lise öğrencisi bıçakla yaralandı.

Edirne Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz da okula gelerek olayla ilgili bilgi aldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Şükrüpaşa Mahallesi'ndeki İlhami Ertem Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören 11. sınıf öğrencisi Y.N. (16) okul çıkışında kimliği henüz belirlenemeyen bir kişiyle tartışmaya başladı.

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