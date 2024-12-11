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        GÜNCELLEME - Edirne'de çıkan kavgada lise öğrencisi bıçakla yaralandı

        Edirne'de çıkan kavgada lise öğrencisi bıçakla yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 17:20 Güncelleme: 11.12.2024 - 17:20
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        GÜNCELLEME - Edirne'de çıkan kavgada lise öğrencisi bıçakla yaralandı
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        Edirne'de çıkan kavgada lise öğrencisi bıçakla yaralandı.

        Şükrüpaşa Mahallesi'ndeki İlhami Ertem Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören 11. sınıf öğrencisi Y.N. (16), okul çıkışında iki kişiyle tartışmaya başladı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheliler, Y.N'yi bıçakla yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan öğrenci, sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

        Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışmada öğrenciyi bıçakladığı iddia edilen şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Şüpheli A.E.K. (17) ve K.Z. (15) gözaltına alındı.

        Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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