Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de çakar ve siren sistemli araca 218 bin lira ceza uygulandı

        Edirne'de usulsüz çakar ve siren sistemi bulunan otomobilin sürücüsüne 218 bin lira ceza verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 08:06 Güncelleme: 12.12.2024 - 08:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de çakar ve siren sistemli araca 218 bin lira ceza uygulandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne'de usulsüz çakar ve siren sistemi bulunan otomobilin sürücüsüne 218 bin lira ceza verildi.

        Emniyet Müdürlüğü Yunus Timleri durumundan şüphelendikleri bir otomobili 1. Murat Mahallesi'nde durdurdu.

        Siren ve çakar sistemi tespit edilen otomobilde yapılan aramada cop, GPS takip cihazı, kaput keçesine gizlenmiş ruhsatsız tabanca ve 15 mermi ele geçirildi.

        Sürücüye aracında usulsüz çakar ve siren sistemi kullanması nedeniyle 218 bin lira ceza uygulandı.

        Gözaltına alınan sürücü M.Y. ve araçtaki T.Ç. Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail tankları Suriye'de ilerliyor
        İsrail tankları Suriye'de ilerliyor
        12 il için sarı kod! Sağanak ve kar yağışı etkili olacak
        12 il için sarı kod! Sağanak ve kar yağışı etkili olacak
        Alacak verecek tartışması cinayetle bitti! Rezidansta kanlı kavga!
        Alacak verecek tartışması cinayetle bitti! Rezidansta kanlı kavga!
        Elektrikli araç yangınında doğru bilinen yanlışlar
        Elektrikli araç yangınında doğru bilinen yanlışlar
        Gürcistan'da protestoların 14. günü
        Gürcistan'da protestoların 14. günü
        ILO: Türkiye’de reel ücretler arttı
        ILO: Türkiye’de reel ücretler arttı
        Mourinho'dan tepkiler için açıklama!
        Mourinho'dan tepkiler için açıklama!
        Londra polisi Türk profesör için yardım istedi
        Londra polisi Türk profesör için yardım istedi
        Türkiye gönüllüsü
        Türkiye gönüllüsü
        Ankara'da tarihi anlaşma
        Ankara'da tarihi anlaşma
        İşkenceye katılan askerlere af yok
        İşkenceye katılan askerlere af yok
        "Mourinho'nun favorisi kazandı!"
        "Mourinho'nun favorisi kazandı!"
        Fenerbahçe kendini yaktı!
        Fenerbahçe kendini yaktı!
        Para için U dönüşü yaptı
        Para için U dönüşü yaptı
        16 yaş altı için sosyal medya düzenlemesi gelecek mi?
        16 yaş altı için sosyal medya düzenlemesi gelecek mi?
        Alman devinden Arda Güler harekatı!
        Alman devinden Arda Güler harekatı!
        Pestisit kullanımı meyve ve sebze üretimini katladı
        Pestisit kullanımı meyve ve sebze üretimini katladı
        Kadıköy'de büyük üzüntü!
        Kadıköy'de büyük üzüntü!
        Ciğerci ve Çıra'ya yurt dışı yasağı
        Ciğerci ve Çıra'ya yurt dışı yasağı
        Borsada yukarı yönlü trend sürecek mi?
        Borsada yukarı yönlü trend sürecek mi?

        Benzer Haberler

        Lise öğrencisi okul önünde bıçaklı saldırıda yaralandı
        Lise öğrencisi okul önünde bıçaklı saldırıda yaralandı
        GÜNCELLEME - Edirne'de çıkan kavgada lise öğrencisi bıçakla yaralandı
        GÜNCELLEME - Edirne'de çıkan kavgada lise öğrencisi bıçakla yaralandı
        Edirne'de çıkan kavgada lise öğrencisi bıçakla yaralandı
        Edirne'de çıkan kavgada lise öğrencisi bıçakla yaralandı
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Yapay zekanın olası fayda ve zararları Trakya Üniversitesi'ndeki çalıştayda...
        Yapay zekanın olası fayda ve zararları Trakya Üniversitesi'ndeki çalıştayda...
        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı
        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı