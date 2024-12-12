Edirne'de asayiş

Edirne'de bir kadın kendisini darp eden eşinden şikayetçi oldu.

Alınan bilgiye göre, Abdurrahman Mahallesi'nde yaşayan M.A. eşi Ç.A'nın kendisini darp ettiğini belirterek şikayetçi oldu.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

- Av tüfeğini kaybetti

Edirne'de av tüfeğini kaybeden kişi polise başvurdu.

F.A. Cumhuriyet Polis Merkezine giderek kendi adına kayıtlı av tüfeğini kaybettiğini belirtti. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - Bisiklet hırsızlığı Edirne'de park halinde bırakılan bisiklet çalındı. Alınan bilgiye göre, G.G'nin Fatih Mahallesi'nde evinin bahçesine bıraktığı bisiklet henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce çalındı.