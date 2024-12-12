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        Edirne'de asayiş

        Edirne'de bir kadın kendisini darp eden eşinden şikayetçi oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 11:07 Güncelleme: 12.12.2024 - 11:07
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        Edirne'de asayiş
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        Edirne'de bir kadın kendisini darp eden eşinden şikayetçi oldu.

        Alınan bilgiye göre, Abdurrahman Mahallesi'nde yaşayan M.A. eşi Ç.A'nın kendisini darp ettiğini belirterek şikayetçi oldu.

        Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

        - Av tüfeğini kaybetti

        Edirne'de av tüfeğini kaybeden kişi polise başvurdu.

        F.A. Cumhuriyet Polis Merkezine giderek kendi adına kayıtlı av tüfeğini kaybettiğini belirtti.

        Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

        - Bisiklet hırsızlığı

        Edirne'de park halinde bırakılan bisiklet çalındı.

        Alınan bilgiye göre, G.G'nin Fatih Mahallesi'nde evinin bahçesine bıraktığı bisiklet henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce çalındı.

        Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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