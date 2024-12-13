GÜNCELLEME - Edirne'de yanan otomobildeki 4 kişi yaşamını yitirdi

Araçtaki gençlerin bir eğlence mekanından çıktıktan bir süre sonra kaza geçirdikleri belirlendi.

Kazada hayatını kaybedenlerin Trakya Üniversitesi öğrencileri İlker Bulur (20), Buse Beril Altan (18) ve Cansel Atmaca (20) ile bir hamburgercide çalışan Görkem Eroğlu (22) olduğu tespit edildi.

İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun da olay yerine gelerek Asayiş Şube Müdürü Çağlayan Kurt'tan bilgi aldı.

59 DM 013 plakalı otomobil, Güney Çevre Yolu'nda bir evin duvarına çarptı. Bir anda alev alan otomobil tamamen yandı. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri aracı söndürdü.

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