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        GÜNCELLEME - Edirne'de yanan otomobildeki 4 kişi yaşamını yitirdi

        Edirne'de 4 kişi, içinde bulundukları otomobilde yanarak hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 04:06 Güncelleme: 13.12.2024 - 04:06
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        GÜNCELLEME - Edirne'de yanan otomobildeki 4 kişi yaşamını yitirdi
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        Edirne'de 4 kişi, içinde bulundukları otomobilde yanarak hayatını kaybetti.

        59 DM 013 plakalı otomobil, Güney Çevre Yolu'nda bir evin duvarına çarptı. Bir anda alev alan otomobil tamamen yandı. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri aracı söndürdü.

        Otomobilde bulunan 4 kişinin yanarak öldüğü belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı. Yanan aracın bagajında LPG yakıt tankı görüldü.

        İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun da olay yerine gelerek Asayiş Şube Müdürü Çağlayan Kurt'tan bilgi aldı.

        - Yaşamını yitiren gençlerin kimlikleri belirlendi

        Kazada hayatını kaybedenlerin Trakya Üniversitesi öğrencileri İlker Bulur (20), Buse Beril Altan (18) ve Cansel Atmaca (20) ile bir hamburgercide çalışan Görkem Eroğlu (22) olduğu tespit edildi.

        - Gençlerden birinin telefonu 112'ye "SOS" araması yapmış

        Araçtaki gençlerin bir eğlence mekanından çıktıktan bir süre sonra kaza geçirdikleri belirlendi.

        Kaza sonrası yanan araçta yaşamını yitirenlerden birinin cep telefonunun durumu algılayıp Acil Durum (SOS) araması yaparak 112'ye bildirimde bulunduğu tespit edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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