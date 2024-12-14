AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demiröz, Edirne'de konuştu:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, "Bu ülkenin bu güzel insanlarını, 85 milyonu biz CHP'nin heykel sevdası, konser sevdası ve tatil sevdasına mahkum edemeyiz." dedi.

Demiröz, kentteki bir otelde düzenlenen AK Parti Edirne 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, seçimleri teşkilatsız kazanmanın mümkün olmadığını söyledi.

Hangi parti olursa olsun seçimleri kazanmanın teşkilata ve onun çalışmasına bağlı olduğunu belirten Demiröz, "İl kongrelerimizi inşallah şubatın ortalarına kadar bitireceğiz. Daha sonra da büyük kongremiz Ankara'da yapılacak." dedi. AK Parti'nin yenilenmiş şekilde ülkeyi yönetmeye devam edeceğini ifade eden Demiröz, ülke yönetimini hiç kimsenin yönetimine bırakma şansları olmadığını, muhalefetin ise hazırlığının ve herhangi bir projesi olmadığını söyledi.

Demiröz, AK Parti'nin dünyada 12 milyondan fazla kayıtlı üyesi olan en büyük sivil toplum kuruluşu olduğunu dile getirdi. - "Türkiye'nin her yerine aynı hizmeti götürüyoruz" AK Parti olarak hiçbir zaman etnik ve dini köken ayrımı yapmadıklarını vurgulayan Demiröz, Türkiye'nin her yerine aynı hizmeti götürdüklerini ifade etti.

Türkiye'de her vatandaşın eşit şartlara sahip olduğunu aktaran Demiröz, şöyle devam etti: "Ben Bitlisliyim ve Kürdüm. Bugüne kadar bu ülke hiçbir Kürt vatandaşına, 'sen şu olamazsın, sen şuraya kadar gelebilirsin, milletvekili olamazsın, genel müdür olamazsın' demedi. Herkese eşit şekilde davrandı. Ve bugün eğer bu nifak tohumları atılmışsa bunların kökeninin çoğunun dışarıda emperyalist ülkelerden olduğunu ve ülkemizde de onların yandaşları olduğunu göreceksiniz.

Biz bugün AK Parti iktidarında Doğu ve Güneydoğu'da üç yıl 'baldıran zehri bile olsa içeriz' dedik, sabrettik. Ama öyle bir kötüye kullandılar ki muhafazakar Kürt kardeşlerimin dediğini değil, gittiler Kandil'in söylediklerini yapmaya kalktılar. Bu ülkenin dışarıda hiçbir ülkenin toprağında gözü yok ama kendi topraklarımızdan da bir karışını vermeyiz."

Demiröz, emperyalist güçlerin 1960 yılından beri Türkiye'yi rahat bırakmadığını belirtti. Baas Rejimi'nin 1963 yılında Türkiye'nin en zayıf olduğu dönemde Suriye'de iktidara geldiğini ve 61 yıl zulmettiğini aktaran Demiröz, "Şimdi yapsınlar bakalım, yapabiliyorlar mı? O gün eğer 1963 yılında Türkiye'den bir ses çıksaydı 'ne yapıyorsunuz' deselerdi bugün Şam'a da Humus'a da Halep'e de bunları yapamayacaklardı." dedi.

- "İsrail bir terör devletidir" İsrail'in bir terör devleti olduğunu söyleyen Demiröz, bölgede İsrail'e Türkiye'den başka "dur" diyecek bir ülkenin olmadığını ifade etti. Türkiye'nin bundan sonra bölgedeki rolünü herkesin göreceğini belirten Demiröz, şunları kaydetti: "Bugün Avrupa Birliği bizi 60 yıldır bekletiyor almıyorlar. Niye almıyorsunuz? 'Bizim ekonomimiz 14 tane Avrupa Birliği ülkesinin toplamından daha iyi diyoruz' ama almıyorlar.... Biz Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nden', Yunanistan'dan daha mı düşük bir ekonomiye sahibiz? Ama almazlar. NATO sözünde durmuyor. Patriot isteriz vermezler. S-400 alırız 'niye aldınız' derler. 2,5 milyar dolar para verdik. 'F-35'lerde birlikte çalışalım' deriz.

Yok bizi dışlarlar, 'verin paramızı geri' onu da vermezler. F-16 verin diyoruz, onu da vermezler. Onun için içeride mutlaka birlik beraberlik içerisinde olmamız lazım. Keşke bize eşlik edebilse muhalefet. Bakın bir tek projeleri yok. Bu ülkenin bu güzel insanlarını, 85 milyonu biz CHP'nin heykel sevdası, konser sevdası ve tatil sevdasına mahkum edemeyiz. İnşallah 2053'ler 2071'ler AK Parti iktidarını, bu davayı sürdüren kardeşlerimin iktidarda olduğu bir yönetimle sürdürmek zorundayız."

- "Bizim dedikoduya, karamsarlığa ayıracak vaktimiz yok" İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç da kongrelerin buluşma ve kucaklaşma yerleri olduğunu belirtti. AK Parti'nin hedefe yürüyen, sadece milletin dediğine ve liderin gösterdiği hedefe bakan teşkilata sahip olduğunu ifade eden Dalkılıç, "Bizim dedikoduya, karamsarlığa ayıracak vaktimiz yok milletimizin beklediği hizmetler var. milletimizin umutları var. Eğer biz muhalefetin ne dediğine baksaydık, muhalefetin karamsarlığına baksaydık, Türkiye'nin gündemini karartanların gündemine baksaydık biz bu hizmetleri yapamazdık." dedi.

Edirne Milletvekili Fatma Aksal da 22 yıllık AK Parti iktidarlarında büyük hizmetler yapıldığını belirtti. Kentte birçok alanda devrim niteliğinde işlere imza atıldığını ifade eden Aksal, "Edirne'mizde Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi hızlı tren projesini hayata geçiriyoruz. Osmanlı'ya bir asır başkentlik yapmış Edirne'nin Sarayını ihya ediyoruz. Her köşesinde her ilçesinde yaptığımız hizmetler ortada." diye konuştu.

- "Edirne’yi sahipsiz çer çöp içinde bıraktınız, Siz neredesiniz?" İl Başkanı Belgin İba da Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde davası büyük ve güçlü Türkiye olan büyük bir teşkilat olduklarını söyledi. Edirne'yi 20 yıldır yönetenlerin kendilerine "Neredesiniz ?" diye sorduğunu anımsatan İba, şöyle devam etti:

"Neredeyiz, biliyor musunuz, Oturduğunuz yerden kafanızı kaldırırsanız görürsünüz bizi. Tam karşınızda, yıllarca mezbelelik olarak bıraktığınız Selimiye Meydanındayız. Yıllarca sizin kontrolünüzde olan atıl ve çöp içinde kalan Söğütlük’teyiz. Ya da her türlü desteği verdiğimiz halde bitiremediğiniz altyapıdayız. Saraçlar Caddesi sokak sağlıklaştırmasındayız. Gelirseniz, görürsünüz bizi. Edirne Sarayındayız. Tarihi konaklardayız. Hızlı trendeyiz. Büyük Sinagogdayız. Çömlekköy Barajındayız. Biz buradayız. Asıl biz size soralım, Siz neredesiniz? Edirne’yi sahipsiz çer çöp içinde bıraktınız, Siz neredesiniz?"