Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de 40 düzensiz göçmen yakalandı

        Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen 40 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 09:34 Güncelleme: 17.12.2024 - 09:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de 40 düzensiz göçmen yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen 40 düzensiz göçmen yakalandı.

        Güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik kent genelinde sürdürdüğü denetim ve kontrollerinde Irak, Afganistan ve Pakistan uyruklu 40 kişiyi yakaladı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        3 aydır karanlık hücrede tutuluyordu: Gerçek ortaya çıktı!
        3 aydır karanlık hücrede tutuluyordu: Gerçek ortaya çıktı!
        Rusya'nın Suriye'den büyük ölçekte çekilmeye başladığı iddiası
        Rusya'nın Suriye'den büyük ölçekte çekilmeye başladığı iddiası
        KKTC'den gelen eşyaya gümrük vergisi
        KKTC'den gelen eşyaya gümrük vergisi
        "Asgari ücret de muhtemelen enflasyonun üzerinde seyredecek"
        "Asgari ücret de muhtemelen enflasyonun üzerinde seyredecek"
        Rakı tüketimi 2,2 milyon litre düştü
        Rakı tüketimi 2,2 milyon litre düştü
        Fransa'ya giden kuru incirde de ‘zehirli ve kanserojen’ madde
        Fransa'ya giden kuru incirde de ‘zehirli ve kanserojen’ madde
        Aldatıldığını videoyla öğrendi
        Aldatıldığını videoyla öğrendi
        "Bu dönemde ne tehlikeli değil ki?"
        "Bu dönemde ne tehlikeli değil ki?"
        Gol düellosunda kazanan G.Saray!
        Gol düellosunda kazanan G.Saray!
        Ya birdenbire ay yok olursa?
        Ya birdenbire ay yok olursa?
        Putin'den Batı'ya: Kapsamlı şekilde yanıt vereceğiz
        Putin'den Batı'ya: Kapsamlı şekilde yanıt vereceğiz
        Google'da en çok aranan destinasyonlar, Türkiye sürpriz yaptı
        Google'da en çok aranan destinasyonlar, Türkiye sürpriz yaptı
        Emeklilik dilekçesinde karar zamanı
        Emeklilik dilekçesinde karar zamanı
        Devasa zaman kapsülü 2025'te açılacak
        Devasa zaman kapsülü 2025'te açılacak
        Beyaz Saray'dan Türkiye'ye 'Suriye' mesajı
        Beyaz Saray'dan Türkiye'ye 'Suriye' mesajı
        Sıcaklıklar 2 ila 4 derece artıyor
        Sıcaklıklar 2 ila 4 derece artıyor
        Dünyanın en zengin aileleri
        Dünyanın en zengin aileleri
        Duygu Bölükbaş'ın sevgilisi tutuklandı: Katil değilim
        Duygu Bölükbaş'ın sevgilisi tutuklandı: Katil değilim
        Ünlü borsacı tutuklandı
        Ünlü borsacı tutuklandı
        "Ocak ayında gereken yapılacak"
        "Ocak ayında gereken yapılacak"

        Benzer Haberler

        Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde kalp hastalıklarına yönelik panel düz...
        Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde kalp hastalıklarına yönelik panel düz...
        İsrail, yazar, şair ve gazetecileri kasıtlı olarak hedef alıyor
        İsrail, yazar, şair ve gazetecileri kasıtlı olarak hedef alıyor
        Edirne Belediyesince 3 hizmet noktası açıldı
        Edirne Belediyesince 3 hizmet noktası açıldı
        Keşan'da evde çıkan yangın söndürüldü
        Keşan'da evde çıkan yangın söndürüldü
        Çakmakla oynayan çocuk yangın çıkardı, 2 kişi dumandan etkilendi
        Çakmakla oynayan çocuk yangın çıkardı, 2 kişi dumandan etkilendi
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa