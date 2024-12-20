Edirne Valisi Sezer'den Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 94. yıl dönümü mesajı

Edirne Valisi Yunus Sezer, Atatürk’ün Edirne'ye gelişinin 94. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sezer, mesajında, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 21 Aralık 1930'da Cumhurbaşkanı sıfatıyla Edirne’yi ziyaret ettiğini, Üç Şerefeli ve Selimiye camilerinin onarımlarının yapılması için ödenek gönderilmesini sağladığını anımsattı.

Atatürk'ün kente her gelişinde Edirneliler tarafından büyük bir coşku ve sevgi ile karşılandığını ifade eden Sezer, şunları kaydetti:

"Atatürk Ayşekadın semtinde kendisini uğurlayan Belediye Başkanı Ekrem Demiray ve Edirne halkına, 'Edirne şehri halkının, hakkımda göstermiş olduğu iyi kabul ve gösterilerden gerçekten çok duygulandım ve kıvanç duydum. Fırsat düştükçe bu güzel şehri ziyaret edeceğimi vadediyorum.' sözleriyle veda etmiştir.