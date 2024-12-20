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        Edirne Valisi Sezer'den Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 94. yıl dönümü mesajı

        Edirne Valisi Yunus Sezer, Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 94. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 16:48 Güncelleme: 20.12.2024 - 16:48
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        Edirne Valisi Sezer'den Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 94. yıl dönümü mesajı
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        Edirne Valisi Yunus Sezer, Atatürk’ün Edirne'ye gelişinin 94. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Sezer, mesajında, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 21 Aralık 1930'da Cumhurbaşkanı sıfatıyla Edirne’yi ziyaret ettiğini, Üç Şerefeli ve Selimiye camilerinin onarımlarının yapılması için ödenek gönderilmesini sağladığını anımsattı.

        Atatürk'ün kente her gelişinde Edirneliler tarafından büyük bir coşku ve sevgi ile karşılandığını ifade eden Sezer, şunları kaydetti:

        "Atatürk Ayşekadın semtinde kendisini uğurlayan Belediye Başkanı Ekrem Demiray ve Edirne halkına, 'Edirne şehri halkının, hakkımda göstermiş olduğu iyi kabul ve gösterilerden gerçekten çok duygulandım ve kıvanç duydum. Fırsat düştükçe bu güzel şehri ziyaret edeceğimi vadediyorum.' sözleriyle veda etmiştir.

        Bugün bizler, Atatürk’ün ilimize teşrifinin 94. yıl dönümünü ayrı bir gurur ve kıvanç vesilesi olarak coşkuyla kutlarken diğer yandan da onun ülkemiz için gösterdiği muasır medeniyetler seviyesi hedefine, emin adımlarla ilerlemenin haklı gururunu yaşıyor ve bu yolda var gücümüzle çalışıyoruz. Dün olduğu gibi bugün de atalarımızın bize emanet ettiği bu cennet yurda sahip çıkarak milli iradenin, demokrasinin, Cumhuriyetimizin ve değerlerinin yanında olmaya devam ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, serhat şehri Edirne'mize gelişinin yıl dönümünde saygı, sevgi ve minnetle anıyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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