Edirne'de restorasyonu süren Makedon Kulesi'ndeki çalışmalarda şapelin de olduğu kalıntılar bulundu

GÖKHAN BALCI - Edirne'de restorasyonu süren Makedon Kulesi'ndeki ikinci etap çalışmalarında 10. yüzyıla tarihlenen şapelin de aralarında bulunduğu birçok kalıntı ortaya çıkarıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, 2021'de başlanan restorasyonun ikinci etap çalışmaları devam ediyor.

Kulede duvar ve zemin jeoradar çalışmaları ile moloz taş duvar boşluklarında enjeksiyon malzemesiyle güçlendirme uygulaması yapıldı.

Arkeolojik alan ve kule ana yapısında esere hasar veren ot, bitki ve odunsu kökler temizlenerek kule ve arkeolojik alanda bulunan tuğla, moloz taş yüzeyleri ve derzlerdeki çimento harç ve sıvalar temizlenerek yerine özgün derz ve harç uygulandı.

Ayrıca alanda tehlike arz eden elektrik hatları ile izinsiz ve ruhsatsız eklentiler kaldırıldı.

- Pek çok kültürel mirasın kalıntıları bulundu