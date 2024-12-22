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        Edirne Valisi Sezer, Menzilahir Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi

        Edirne Valisi Yunus Sezer, sabah buluşmaları kapsamında Menzilahir Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2024 - 14:18 Güncelleme: 22.12.2024 - 14:21
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        Edirne Valisi Sezer, Menzilahir Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi
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        Edirne Valisi Yunus Sezer, sabah buluşmaları kapsamında Menzilahir Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, sabah namazını vatandaşlarla birlikte Muradiye Camisi'nde kılan Sezer, daha sonra mahalledeki bir kıraathaneye gitti.

        Burada mahalle sakinleriyle sohbet eden Sezer, talep ve sorunları dinledi.

        Sezer'e ziyaretinde İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun ve İl Müftüsü Ercan Aksu eşlik etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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