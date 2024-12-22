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        Edirne'de yüksek sesle müzik dinleyen 10 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı

        Edirne'de trafik ekiplerince, yüksek sesle müzik dinleyen ve abartı egzozlu araç kullanan sürücülere yönelik denetim yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2024 - 22:47 Güncelleme: 22.12.2024 - 23:07
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        Edirne'de yüksek sesle müzik dinleyen 10 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı
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        Edirne'de trafik ekiplerince, yüksek sesle müzik dinleyen ve abartı egzozlu araç kullanan sürücülere yönelik denetim yapıldı.

        Zübeyde Hanım Caddesi'ndeki uygulamada sivil trafik polisleri, yüksek sesle müzik dinleyen ve abartı egzozlu araç kullanan sürücüleri tespit ederek kontrol noktalarındaki ekiplere bildirdi.

        Sivil ekipler, araçların renk ve plaka bilgilerinin yanı sıra dinlenen müziğin çeşidini de kontrol noktasındaki meslektaşlarına iletti.

        Denetimde 10'u yüksek sesle müzik dinlemekten toplam 31 aracın sürücüsüne çeşitli kural ihlalleri nedeniyle cezai işlem uygulandı.

        Sivil ekiplerin katıldığı denetimlerin süreceği belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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