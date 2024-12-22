Edirne'de yüksek sesle müzik dinleyen 10 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı

Sivil ekipler, araçların renk ve plaka bilgilerinin yanı sıra dinlenen müziğin çeşidini de kontrol noktasındaki meslektaşlarına iletti.

Zübeyde Hanım Caddesi'ndeki uygulamada sivil trafik polisleri, yüksek sesle müzik dinleyen ve abartı egzozlu araç kullanan sürücüleri tespit ederek kontrol noktalarındaki ekiplere bildirdi.

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