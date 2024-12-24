Trakya'da sağanak etkili oluyor

Sağanak Tekirdağ'da da etkili oluyor.

Bazı vatandaşlar otobüs durakları ile iş yerlerinin tentelerinin altında yağıştan korunmaya çalıştı.

Kırklareli'nde de sabah saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Polis ekipleri ise trafiğin yoğun olduğu noktalarda önlem aldı.

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