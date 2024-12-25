Edirne Valisi Sezer sanayi esnafını ziyaret etti
Edirne Valisi Yunus Sezer, sanayi esnafını ziyaret etti.
Edirne Valisi Yunus Sezer, sanayi esnafını ziyaret etti.
Sezer, sanayide esnafları ziyaret ederek, hayırlı işler diledi.
Esnafın taleplerini dinleyen Sezer, esnafın her zaman yanında olduklarını belirtti.
Ziyarette Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci de yer aldı.
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