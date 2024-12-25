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        Edirne'de sağanak etkili oldu

        Edirne'de sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 11:29 Güncelleme: 25.12.2024 - 11:37
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        Edirne'de sağanak etkili oldu
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        Edirne'de sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kentte dün gece çiseleyerek başlayan yağış bugün etkisini artırarak sağanağa dönüştü.

        Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda yer yer su birikintileri oluştu. Trafik ekipleri belirli noktalarda sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

        Hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise iş yerlerinin tenteleri altında yağmurun dinmesini bekledi.

        Hava sıcaklığının 9 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın hafta sonuna kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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