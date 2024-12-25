Edirne'de sağanak etkili oldu
Edirne'de sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.
Edirne'de sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.
Kentte dün gece çiseleyerek başlayan yağış bugün etkisini artırarak sağanağa dönüştü.
Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda yer yer su birikintileri oluştu. Trafik ekipleri belirli noktalarda sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise iş yerlerinin tenteleri altında yağmurun dinmesini bekledi.
Hava sıcaklığının 9 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın hafta sonuna kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.
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