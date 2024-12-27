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        Edirne'de tırla çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

        Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde tırla çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 00:42 Güncelleme: 27.12.2024 - 00:47
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        Edirne'de tırla çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
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        Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde tırla çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

        Sürücüsünün kaza yerinden ayrıldığı iddia edilen 27 AKR 113 plakalı tır ile E.C. idaresindeki 22 DK 173 plakalı otomobil Sinanköy köyü yolunda çarpıştı.

        Kazada otomobil sürücüsü E.C. ağır yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Lalapaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Jandarma ekipleri, kaçan tır sürücüsünün bulunması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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