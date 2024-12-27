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        Edirne'de otomobilin çarptığı öğrenci yaralandı

        Edirne'de otomobilin çarptığı lise öğrencisi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 09:55 Güncelleme: 27.12.2024 - 10:02
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        Edirne'de otomobilin çarptığı öğrenci yaralandı
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        Edirne'de otomobilin çarptığı lise öğrencisi yaralandı.

        Z.T'nin kullandığı 22 ABS 838 plakalı otomobil Atatürk Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Serhat Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi M.K'ya çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Öğrencinin olay yerine gelen yakınları gözyaşlarını tutamadı.

        Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan öğrenci ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle sabah trafiğinde kısa süreli aksama yaşandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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