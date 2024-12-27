Edirne'de otomobilin çarptığı öğrenci yaralandı
Edirne'de otomobilin çarptığı lise öğrencisi yaralandı.
Edirne'de otomobilin çarptığı lise öğrencisi yaralandı.
Z.T'nin kullandığı 22 ABS 838 plakalı otomobil Atatürk Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Serhat Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi M.K'ya çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Öğrencinin olay yerine gelen yakınları gözyaşlarını tutamadı.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan öğrenci ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle sabah trafiğinde kısa süreli aksama yaşandı.
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