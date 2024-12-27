Edirne'de 1560 litre kaçak içki ele geçirildi

Aramada, kaçak üretilen 1560 litre şarap ile 50 şişelenmiş şarap, 1500 şişe kapağı, 500 şişe mantarı, 2 şişe mantarlama makinesi ve şarap süzme pompası ele geçirildi.

Ekipler, bu kapsamda Uzunköprü ilçesine bağlı Sazlımalkoç köyünde şüpheli H.Y.T'nin evinde arama yaptı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yılbaşı öncesi piyasaya sahte ve kaçak alkol sürmeye çalışan şüphelilere yönelik denetimlerini arttırdı.

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