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        Edirne'de EFOD tarafından "Hayatın İçinden Bisiklet" fotoğraf sergisi açıldı

        Edirne Fotoğraf Sanatı Derneği (EFOD) tarafından "Hayatın İçinden Bisiklet" fotoğraf sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 12:56 Güncelleme: 27.12.2024 - 13:03
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        Edirne'de EFOD tarafından "Hayatın İçinden Bisiklet" fotoğraf sergisi açıldı
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        Edirne Fotoğraf Sanatı Derneği (EFOD) tarafından "Hayatın İçinden Bisiklet" fotoğraf sergisi açıldı.

        Edirne Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde açılan sergide 9 fotoğrafçının 36 fotoğrafı sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

        EFOD Başkanı Serdar İyiiz, sergi açılışında yaptığı konuşmada, yaşamın farklı alanlarından fotoğraf projeleri hazırladıklarını söyledi.

        Fotoğraf projelerin büyük emek verilerek hazırlandığını belirten İyiiz, "Özverili bir çalışmayla bu sergiler ortaya çıkıyor. Yaklaşık 10 ay önce başlanan çalışmalar buraya taşınıyor. Bu atölye çalışmasında emeği geçen tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum." dedi.

        Atölye sorumluları Tamer Yavuz ve Hasan Karakaş ise yaşamın bir parçası olan bisikleti konu alan bir proje hazırladıklarını ifade etti.

        Belge takdimi ve müzik dinletisinin ardından katılımcılar sergiyi gezdi.

        Programa, Edirne Barosu Başkanı Gökhan Karakoç, Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırbiç, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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