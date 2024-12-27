Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'den kısa kısa

        Edirne İl Genel Meclisi olağanüstü toplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 16:07 Güncelleme: 27.12.2024 - 16:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'den kısa kısa
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne İl Genel Meclisi olağanüstü toplandı.

        Meclis Başkanı Çiğdem Gegeoğlu başkanlığında gerçekleşen toplantı da 3 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

        Toplantının açılışında Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı Şenol Kılıç tarafından hazırlanan komisyon raporu sunuldu.

        Raporda, İller Bankasından gelen ve bütçe fazlası olarak değerlendirilen 46 milyon 250 bin liranın Yol Hizmetleri Müdürlüğü, Tarımsal Sulama Müdürlüğü ve Destek Hizmetleri Müdürlüğüne paylaştırıldığı belirtildi.

        Rapor doğrultusunda bütçeden en büyük pay, 25 milyon lira ile Yol Hizmetleri Müdürlüğü’ne tahsis edildi. Kalan miktar ise Tarımsal Sulama Müdürlüğü ve Destek Hizmetleri Müdürlüğüne verildi.

        - Saadet Partisinden asgari ücret açıklaması

        Saadet Partisi İl Başkan Yardımcısı Faruk Yalçınkaya, 22 bin 104 lira olarak açıklanan asgari ücret rakamını kabul etmediklerini söyledi.

        Yalçınkaya, partililerle birlikte Saraçlar Caddesi'nde yaptığı açıklamada, iktidarın ekonomi politikalarını eleştirdi.

        Asgari ücrette artış yapılması gerektiğini savunan Yalçınkaya, "Güzel ülkemizde asgari ücretle veya biraz üstüne çalışan yaklaşık 8,5 milyon emekçimiz ve ailesinin kabul etmeyeceği, edemeyeceği bu rakamı biz de kabul etmiyoruz." dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Narin Güran davasında ikinci duruşma! Bugün karar çıkar mı?
        Narin Güran davasında ikinci duruşma! Bugün karar çıkar mı?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye ziyareti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye ziyareti
        Azerbaycan Havayolları uçak kazasının ön inceleme raporunu paylaştı
        Azerbaycan Havayolları uçak kazasının ön inceleme raporunu paylaştı
        "Yiyecek hizmetleri fiyatlarındaki artış maliyet artışlarından çok daha yüksek"
        "Yiyecek hizmetleri fiyatlarındaki artış maliyet artışlarından çok daha yüksek"
        Cimbom'un Mikautadze ısrarı!
        Cimbom'un Mikautadze ısrarı!
        2 gün önce düşmüştü! Araç çıkarıldı, sürücü yok
        2 gün önce düşmüştü! Araç çıkarıldı, sürücü yok
        Al Shabab, Fatih Terim'i açıkladı!
        Al Shabab, Fatih Terim'i açıkladı!
        Almanya Cumhurbaşkanı meclisi feshetti
        Almanya Cumhurbaşkanı meclisi feshetti
        Zaha için sürpriz transfer iddiası!
        Zaha için sürpriz transfer iddiası!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        En etkili doğal antibiyotik içeren besinler
        En etkili doğal antibiyotik içeren besinler
        2024'te ayrılanlar
        2024'te ayrılanlar
        İletişim Başkanlığı’ndan Kürtçe kitap ve kıymetli mesaj
        İletişim Başkanlığı’ndan Kürtçe kitap ve kıymetli mesaj
        Evde yapabileceğiniz kolay egzersiz hareketleri
        Evde yapabileceğiniz kolay egzersiz hareketleri
        ÖTV muafiyetli araçlarda yerlilik şartı
        ÖTV muafiyetli araçlarda yerlilik şartı
        Önce İstanbul sonra Mersin! Yaşlıları hedef aldılar
        Önce İstanbul sonra Mersin! Yaşlıları hedef aldılar
        "İlişkiye rızasız girmedik"
        "İlişkiye rızasız girmedik"
        TFF'den Büyükekşi dönemine yönelik hamle
        TFF'den Büyükekşi dönemine yönelik hamle
        Ahlak bekçileri iş başında! "Anonimlik saldırganlığı artırıyor"
        Ahlak bekçileri iş başında! "Anonimlik saldırganlığı artırıyor"

        Benzer Haberler

        Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 155 samur postu ile 239 cep telefonu ele geçiri...
        Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 155 samur postu ile 239 cep telefonu ele geçiri...
        Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 20 zanlı yakalandı
        Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 20 zanlı yakalandı
        Edirne'de uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı
        Edirne'de uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı
        Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 155 samur postu ve 239 akıllı cep telefonu ele...
        Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 155 samur postu ve 239 akıllı cep telefonu ele...
        Edirne'de EFOD tarafından "Hayatın İçinden Bisiklet" fotoğraf sergisi açıld...
        Edirne'de EFOD tarafından "Hayatın İçinden Bisiklet" fotoğraf sergisi açıld...
        Edirne'de polisten yılbaşı öncesi "huzur uygulaması"
        Edirne'de polisten yılbaşı öncesi "huzur uygulaması"