Edirne İl Genel Meclisi olağanüstü toplandı.

Meclis Başkanı Çiğdem Gegeoğlu başkanlığında gerçekleşen toplantı da 3 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Toplantının açılışında Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı Şenol Kılıç tarafından hazırlanan komisyon raporu sunuldu.

Raporda, İller Bankasından gelen ve bütçe fazlası olarak değerlendirilen 46 milyon 250 bin liranın Yol Hizmetleri Müdürlüğü, Tarımsal Sulama Müdürlüğü ve Destek Hizmetleri Müdürlüğüne paylaştırıldığı belirtildi.

Rapor doğrultusunda bütçeden en büyük pay, 25 milyon lira ile Yol Hizmetleri Müdürlüğü’ne tahsis edildi. Kalan miktar ise Tarımsal Sulama Müdürlüğü ve Destek Hizmetleri Müdürlüğüne verildi. - Saadet Partisinden asgari ücret açıklaması Saadet Partisi İl Başkan Yardımcısı Faruk Yalçınkaya, 22 bin 104 lira olarak açıklanan asgari ücret rakamını kabul etmediklerini söyledi.