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        İl Tarım ve Orman Müdürü Bayazıt, oluşturulan suni merada incelemede bulundu

        Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, Lalapaşa ilçesine bağlı Çömlekakpınar köyünde oluşturulan suni merada incelemede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2024 - 14:54 Güncelleme: 28.12.2024 - 15:05
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        İl Tarım ve Orman Müdürü Bayazıt, oluşturulan suni merada incelemede bulundu
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        Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, Lalapaşa ilçesine bağlı Çömlekakpınar köyünde oluşturulan suni merada incelemede bulundu.

        İl Müdürlüğünce hazırlanan proje kapsamında 90 dekar alana ekilen mera tohumu yeşillenmeye başladı.

        Merada incelemede bulunan Bayazıt, her zaman üreticilerin yanında olduklarını belirtti.

        Üreticilerle de bir araya gelen Bayazıt, tarımsal üretimi projeleri ve yeni destekleme modelleri hakkında bilgiler verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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