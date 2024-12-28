İl Tarım ve Orman Müdürü Bayazıt, oluşturulan suni merada incelemede bulundu

Üreticilerle de bir araya gelen Bayazıt, tarımsal üretimi projeleri ve yeni destekleme modelleri hakkında bilgiler verdi.

Merada incelemede bulunan Bayazıt, her zaman üreticilerin yanında olduklarını belirtti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.