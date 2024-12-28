İl Tarım ve Orman Müdürü Bayazıt, oluşturulan suni merada incelemede bulundu
Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, Lalapaşa ilçesine bağlı Çömlekakpınar köyünde oluşturulan suni merada incelemede bulundu.
Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, Lalapaşa ilçesine bağlı Çömlekakpınar köyünde oluşturulan suni merada incelemede bulundu.
İl Müdürlüğünce hazırlanan proje kapsamında 90 dekar alana ekilen mera tohumu yeşillenmeye başladı.
Merada incelemede bulunan Bayazıt, her zaman üreticilerin yanında olduklarını belirtti.
Üreticilerle de bir araya gelen Bayazıt, tarımsal üretimi projeleri ve yeni destekleme modelleri hakkında bilgiler verdi.
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