Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Thrakia'da arkeolojik kazılar düzenlenen panelle değerlendirildi

        "Thrakia'da Arkeolojik Kazı ve Yüzey Araştırmaları: Gelişmeler ve Öneriler" Paneli Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hatice Kalkan ve Trakya Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Daniş Baykan'ın yönlendiriciliğinde çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 11:19 Güncelleme: 30.12.2024 - 11:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Thrakia'da arkeolojik kazılar düzenlenen panelle değerlendirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        "Thrakia'da Arkeolojik Kazı ve Yüzey Araştırmaları: Gelişmeler ve Öneriler" Paneli Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hatice Kalkan ve Trakya Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Daniş Baykan'ın yönlendiriciliğinde çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

        Trakya Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, panel, kazı ve yüzey araştırmalarında son gelişmeleri tartışmak ve önerilerde bulunmak amacıyla arkeoloji alanındaki önemli isimleri bir araya getirdi.

        Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Trakya Üniversiteler Birliği Sorumlusu Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir'in açılış konuşmasını yaptığı panelde, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeynep Koçel Erdem, Trakya Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ergün Karaca, Edirne Arkeoloji ve Etnografya Müzesi Müdürü Şahan Kırçın ve Tekirdağ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi Müdürü Abdülgani Tarkan'ın sunum yaptı.

        Daha sonra Türkiye'nin Thrakia bölgesindeki arkeolojik kazı ve araştırma faaliyetlerine dair güncel bilgiler paylaşıldı.

        Panel, katılımcıların sorularının yanıtlanması ile sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli aylığı açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli aylığı açıklaması
        2.1 milyar TL'lik bungalov sarmalı!
        2.1 milyar TL'lik bungalov sarmalı!
        Gözler maaş zamlarında
        Gözler maaş zamlarında
        2024'ün en çok kazanan futbolcuları!
        2024'ün en çok kazanan futbolcuları!
        2024'te dünya ne yaşadı?
        2024'te dünya ne yaşadı?
        İlkokulda karne dönemi bitiyor
        İlkokulda karne dönemi bitiyor
        Eski belediye başkanı ve oğlu restoranda öldürülmüştü! 19 yıl sonra flaş gelişme!
        Eski belediye başkanı ve oğlu restoranda öldürülmüştü! 19 yıl sonra flaş gelişme!
        Kanka kelimesi nereden geliyor?
        Kanka kelimesi nereden geliyor?
        Yılbaşı öncesi 'kozmetik alkol' uyarısı
        Yılbaşı öncesi 'kozmetik alkol' uyarısı
        “Beşiktaş’ı güzel günlere hep birlikte taşıyacağız”
        “Beşiktaş’ı güzel günlere hep birlikte taşıyacağız”
        Servis faciasında okul müdürü açığa alındı
        Servis faciasında okul müdürü açığa alındı
        Dünyanın en ilginç 10 yılbaşı yemeği
        Dünyanın en ilginç 10 yılbaşı yemeği
        3 ay önce evlenmişti! Boşanma aşamasında 20'den fazla bıçak darbesi!
        3 ay önce evlenmişti! Boşanma aşamasında 20'den fazla bıçak darbesi!
        Güney Kore'deki uçak kazasının ardından sıkı denetim talimatı!
        Güney Kore'deki uçak kazasının ardından sıkı denetim talimatı!
        Otomotiv sanayisinden Avrupa uyarısı
        Otomotiv sanayisinden Avrupa uyarısı
        Metrobüste tekme ve yumruklu kavga!
        Metrobüste tekme ve yumruklu kavga!
        Yerli kargo İHA ilk kez envantere girdi
        Yerli kargo İHA ilk kez envantere girdi
        Trump'ın geri istediği kanal nasıl ABD kontrolüne geçmişti?
        Trump'ın geri istediği kanal nasıl ABD kontrolüne geçmişti?
        Yağmur ve kar uyarısı! Bu iller dikkat
        Yağmur ve kar uyarısı! Bu iller dikkat
        Eski ABD Başkanı 100 yaşında öldü
        Eski ABD Başkanı 100 yaşında öldü

        Benzer Haberler

        Edirne'de 23 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de 23 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne Devlet Tiyatrosunda ocak ayında iki oyun sahnelenecek
        Edirne Devlet Tiyatrosunda ocak ayında iki oyun sahnelenecek
        Edirne'de kuraklık ve hastalığa karşı dayanıklı yeni ayçiçeği türü geliştir...
        Edirne'de kuraklık ve hastalığa karşı dayanıklı yeni ayçiçeği türü geliştir...
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'de yakıt pompası aracından çıkarılmadan hareket eden sürücü, pompaya...
        Edirne'de yakıt pompası aracından çıkarılmadan hareket eden sürücü, pompaya...
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa