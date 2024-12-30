Edirne'de yeni yıl dolayısıyla sınır kapılarında ve tarihi çarşılarda yoğunluk yaşanıyor

Edirne'de yeni yıla hazırlık kapsamında sınır kapılarında yolcu, tarihi çarşılarda alışveriş yoğunluğu yaşanıyor.

Yeni yılı Türkiye'de geçirmek isteyenlerin yurda girişi, yeni yıla yurt dışında girmek isteyenlerin çıkış trafiği sınır kapılarında yoğunluk oluşturdu.

Finlandiya'dan gelen Hayrettin Akkurt, AA muhabirine, yeni yılı Türkiye'de geçireceğini söyledi.

Mardin'e gideceğini ifade eden Akkurt, memleket özlemiyle 3 bin kilometre yolu bir çırpıda geldiğini belirtti. Yeni yıla memleketinde girmenin sevincini yaşayacağını ifade eden Akkurt, "Şu bayrağı görünce insanın yorgunluğu geçiyor. Çok güzel bir duygu. Kapıdan giriş yaptıktan sonra insan duygulanıyor." dedi. İsviçre'den gelen Ersan Karahan da ailecek yeni yıl tatili için İstanbul'a gideceklerini söyledi.

Türkiye'de bir hafta kalacağını vurgulayan Karahan, "Her şeyi özledik. Yeni yıl bahane aslında sık geliyorum ama her geldiğimizde farklı bir duygu oluyor. Bütün insanlara savaşsız, mutlu, huzurlu ve sağlıklı yaşam diliyorum." dedi. Bulgaristan'dan gelen Şenasi Sedatoğlu ise Edirne'ye yeni yıl alışverişi yapmaya geldiğini belirtti.

- Tarihi çarşılarda yoğunluk Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapısı Edirne, komşu ülke vatandaşlarınca da ilgi görüyor. Noel için Edirne'ye gelen turistler, tarihi çarşılarda ve pazarlarda yoğunluk oluşturdu. Turistler, alışverişlerini kentteki çarşı, pazar ve alışveriş merkezlerinde gerçekleştiriyor.