Edirne'de polis ekipleri yılbaşı öncesi asayiş uygulaması yaptı

Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrollerinin de yapıldığı uygulamanın yarın da devam edeceği öğrenildi.

Durumundan şüphelendikleri kişileri durduran ekipler, detaylı sorgulama ve üst araması gerçekleştirdi. Durdurulan araçlarda narkotik köpeği ile arama yapıldı.

Asayiş, Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele, Terörle Mücade, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve trafik ekiplerinin katıldığı dron destekli denetimlerde, narkotik dedektör köpeği de kullanıldı.

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