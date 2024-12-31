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        Edirne Valisi Yunus Sezer'den yeni yıl mesajı

        Edirne Valisi Yunus Sezer, vatandaşların yeni yılını kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 15:00 Güncelleme: 31.12.2024 - 15:00
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        Edirne Valisi Yunus Sezer'den yeni yıl mesajı
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        Edirne Valisi Yunus Sezer, vatandaşların yeni yılını kutladı.

        Vali Sezer, yayımladığı mesajında, sevinç ve hüzünlerin bir arada yaşandığı bir yılı geride bırakırken, yepyeni umutlarla yeni bir yıla daha merhaba demenin heyecanı içinde olduklarını belirtti.

        Yeni yılın geçmişin muhasebesini yaparak , geleceğe ilişkin yeni planlar yapma konusunda da fırsat verdiğini ifade eden Vali Sezer, mesajında şunları kaydetti:

        "Bizler de tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan, İstanbul'u fetheden medeniyetin kurulduğu serhat şehrimiz Edirne’yi 2025 yılında daha ileriye taşımak için aynı azim ve heyecanla çalışmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın rahat ve huzurlu bir yılbaşı geçirmesini sağlamak amacıyla resmi, dini ve özel günlerde olduğu gibi yılbaşı akşamı da herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için güvenlik güçlerimiz görevleri başında olacaktır.

        Bu vesileyle, 2025 yılının, hizmet etmekten onur duyduğum siz değerli Edirneli hemşerilerime, kamu görevlerini ve güvenlik hizmetlerini yerine getirmekte olan bütün mesai arkadaşlarıma, Aziz Türk Milleti'ne sağlık, esenlik, barış ve kardeşlik getirmesini diler, yeni yılınızı en içten duygularımla kutlarım."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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