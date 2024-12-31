Edirne Valisi Yunus Sezer'den yeni yıl mesajı

Edirne Valisi Yunus Sezer, vatandaşların yeni yılını kutladı.

Vali Sezer, yayımladığı mesajında, sevinç ve hüzünlerin bir arada yaşandığı bir yılı geride bırakırken, yepyeni umutlarla yeni bir yıla daha merhaba demenin heyecanı içinde olduklarını belirtti.

Yeni yılın geçmişin muhasebesini yaparak , geleceğe ilişkin yeni planlar yapma konusunda da fırsat verdiğini ifade eden Vali Sezer, mesajında şunları kaydetti:

"Bizler de tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan, İstanbul'u fetheden medeniyetin kurulduğu serhat şehrimiz Edirne’yi 2025 yılında daha ileriye taşımak için aynı azim ve heyecanla çalışmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın rahat ve huzurlu bir yılbaşı geçirmesini sağlamak amacıyla resmi, dini ve özel günlerde olduğu gibi yılbaşı akşamı da herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için güvenlik güçlerimiz görevleri başında olacaktır.