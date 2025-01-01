Edirne'de asayiş

Edirne'de bir kişi, ödünç verdiği aracını geri alamadığı arkadaşından şikayetçi oldu.

A.Ö, bunun üzerine polis merkezine giderek kayıp oğlunun bulunması için yardım istedi.

Edirne'de bir kişi haber alamadığı oğlunun bulunması için polise başvurdu.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, Şükrüpaşa Mahallesi'nde bir motosikleti durdurmak istedi.

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