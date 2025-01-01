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        Edirne'de asayiş

        Edirne'de polisin "dur" ihtarına uymayan motosiklet sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 10:24 Güncelleme: 01.01.2025 - 10:24
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        Edirne'de asayiş
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        Edirne'de polisin "dur" ihtarına uymayan motosiklet sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, Şükrüpaşa Mahallesi'nde bir motosikleti durdurmak istedi.

        Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı.

        Sürücüye, farklı ihlallerden 53 bin lira ceza uygulandı.

        - Kayıp oğlunun bulunmasını istedi

        Edirne'de bir kişi haber alamadığı oğlunun bulunması için polise başvurdu.

        Uzunköprü'de yaşayan A.Ö, evden ayrılan ve geri dönmeyen oğlu A.Ö'ye ulaşamadı.

        A.Ö, bunun üzerine polis merkezine giderek kayıp oğlunun bulunması için yardım istedi.

        - Arkadaşına verdiği aracını geri alamadı

        Edirne'de bir kişi, ödünç verdiği aracını geri alamadığı arkadaşından şikayetçi oldu.

        Meydan Mahallesi'nde yaşayan Ç.S, aracını kullanması için arkadaşı E.D'ye verdi.

        Ç.S, arkadaşının aracını geri vermediği iddiasıyla karakola giderek şikayetçi oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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