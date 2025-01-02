Edirne'de "dur" ihtarına uymayan araçlarda 11 düzensiz göçmen yakalandı

Araç sürücüleri U.A. ve B.Ş., insan kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

Araçlarda yapılan aramada 11 düzensiz göçmen yakalandı, şişme bot ve aparatları ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube ve TEM Şube müdürlükleri ekipleri, Abalar köyü mevkisinde 2 aracı durdurmak istedi.

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