Ecdat yadigarı 5 asırlık Hersekzade Ahmet Paşa Camisi'nin restorasyonu tamamlandı

HAKAN ŞAHİN - Edirne'nin Keşan ilçesindeki 500 yıllık Hersekzade Ahmet Paşa Camisi'nin restorasyon çalışmaları tamamlandı.

Osmanlı sadrazamlarından Ahmet Paşa tarafından 16. yüzyılda inşa ettirilen kare planlı cami, geçmişte çeşitli restorasyonlar gördü.

Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğünce 3 yıl önce camide kapsamlı restorasyon çalışması başlatıldı.

Bölgenin en önemli kültürel eserlerinden olan caminin özgün taşlarıyla ön plana çıktığını anlatan Saraç, şunları kaydetti:

"Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 3 yıl önce başladığımız Hersekzade Ahmet Paşa Camisi'nin restorasyon çalışmaları tamamlandı. 500 yıllık camimizde restorasyon çalışmaları kapsamında yaptığımız en önemli işlerden biri, minare tamamen söküldü. Yine ilçede çıkarılan ve ocakta kendi imkanlarımızla işlediğimiz taşlardan tekrar minare yapıldı. Bunun dışında camimizin güçlendirilmesi ve çevre düzenlemesi tamamlandı. Statik olarak modellemeler yapıldı. Böylece tüm restorasyon çalışmaları tamamlandı."