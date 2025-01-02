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        Edirne'de Regaip Kandili mesajları

        Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 12:27 Güncelleme: 02.01.2025 - 12:27
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        Edirne'de Regaip Kandili mesajları
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        Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Akın mesajında, Edirnelilerin ve İslam aleminin kandilini kutladığını belirtti.

        Edirne’nin ilk kadın belediye başkanı olarak ayrım yapmadan, herkesi kucaklayan bir anlayışla hizmet etmeyi kendime ilke edindiğini ifade eden Akın, şunları kaydetti:

        "Birlik ve beraberlik içerisinde her kesimden vatandaşlarımıza ulaşarak, gönül bağlarımızı güçlendirmeye büyük önem veriyorum. Bu doğrultuda, milletimizi bir araya getiren milli ve dini değerlerimiz, toplumsal dayanışmanın ve kardeşliğin en güzel şekilde hissedildiği özel zamanlardan olan kandillerimiz bizler için çok anlamlı günlerdir. Mübarek üç ayların müjdecisi olan Regaip Kandili'nde yapılan duaların, edilen niyetlerin kabul olmasını diler, sevgi, hoşgörü ve kardeşlik duygularımızın güçlenmesini temenni ederim. Başta Edirne halkı olmak üzere ülkemizin ve tüm İslam aleminin Regaip Kandili'ni en içten dileklerimle kutluyorum."

        - AK Parti Edirne İl Başkanı İba

        AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba da mesajında, tüm Edirnelilerin ve İslam aleminin kandilini kutladığını belirtti.

        Üç ayların, dini duyguların yoğunluk kazandığı, merhamet, şefkat, yardımlaşma ve dayanışma hislerinin doruğa ulaştığı bir dönem olduğunu ifade eden İba, şunları kaydetti:

        "Mübarek üç ayların manevi sofrasına ve bereket iklimine açılan kapı olan Regaip Kandili'ne erişmenin mutluluk ve heyecanı içerisindeyiz. Kandiller, insanların kalplerini birbirine yaklaştıran, komşuluk, akrabalık, kardeşlik ve dayanışma duygularını arttırmaya vesile olan çok özel günlerdir. Bu gecede semaya açılan eller geri çevrilmez. Ramazan-ı Şerif'e yaklaştığımızın müjdesi olan üç ayların ve idrak edeceğimiz Regaip Kandili gecemizin, milletimizin birliğine, beraberliğine vesile olmasını niyaz ediyorum. Rabbimizden bizi recep ayına kavuşturduğu gibi mübarek şaban ve ramazan aylarına kavuşturmasını ve ardından da Ramazan Bayramı’yla bizleri onurlandırmasını diliyorum.

        Terörle mücadelenin kahramanlarına, askerimize, polisimize hayır dualarımızı gönderiyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, fedakar gazilerimize ve kahraman milletimize selametler diliyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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