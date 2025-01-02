Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de 24 düzensiz göçmen yakalandı

        Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 24 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 14:45 Güncelleme: 02.01.2025 - 14:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de 24 düzensiz göçmen yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 24 düzensiz göçmen yakalandı.

        Güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik kent genelinde denetim ve kontrollerini sürdürdü.

        Ekipler, bu kapsamda Afganistan uyruklu 24 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        DEM heyeti Kurtulmuş ile görüştü
        DEM heyeti Kurtulmuş ile görüştü
        Bitcoin'de beklentiler ne yönde?
        Bitcoin'de beklentiler ne yönde?
        O anlar kameraya yansıdı! 'Daltonlar'dan haraç kurşunu!
        O anlar kameraya yansıdı! 'Daltonlar'dan haraç kurşunu!
        Kazada cinayet oldu! Barmene bıçaklı saldırı
        Kazada cinayet oldu! Barmene bıçaklı saldırı
        16 yaşında kayboldu 52 yıl sonra bulundu
        16 yaşında kayboldu 52 yıl sonra bulundu
        Mert Günok, Avrupa'da ilk 10'da!
        Mert Günok, Avrupa'da ilk 10'da!
        Köylüler ahır olarak kullanıyordu...
        Köylüler ahır olarak kullanıyordu...
        Faili meçhul cinayette sır perdesi aralandı!
        Faili meçhul cinayette sır perdesi aralandı!
        2025'te hangi modeller gelecek?
        2025'te hangi modeller gelecek?
        Yalıdaki kaçak yılbaşı partisine polis baskını
        Yalıdaki kaçak yılbaşı partisine polis baskını
        Aşk yeniden
        Aşk yeniden
        G.Saray'dan Eyüpspor'a yakın markaj!
        G.Saray'dan Eyüpspor'a yakın markaj!
        Artvin’de son 5 yılda 500'ü aşkın afet
        Artvin’de son 5 yılda 500'ü aşkın afet
        Fenerbahçe'de iki ayrılık kapıda!
        Fenerbahçe'de iki ayrılık kapıda!
        Esad rejimi Kasyun Dağını bomba üretim merkezi olarak kullanıyormuş
        Esad rejimi Kasyun Dağını bomba üretim merkezi olarak kullanıyormuş
        Beşiktaş'ın 11'i netleşiyor
        Beşiktaş'ın 11'i netleşiyor
        Ya kahve hiç olmasaydı?
        Ya kahve hiç olmasaydı?
        ABD'deki araçlı saldırıya dair neler biliniyor?
        ABD'deki araçlı saldırıya dair neler biliniyor?
        "Biraz düşünerek çocuk yapsınlar"
        "Biraz düşünerek çocuk yapsınlar"
        Havada cezalar güncellendi
        Havada cezalar güncellendi

        Benzer Haberler

        Edirne'de Regaip Kandili mesajları
        Edirne'de Regaip Kandili mesajları
        Edirne, yeni yılda kürek sporunda 5 büyük organizasyona ev sahipliği yapaca...
        Edirne, yeni yılda kürek sporunda 5 büyük organizasyona ev sahipliği yapaca...
        Ecdat yadigarı 5 asırlık Hersekzade Ahmet Paşa Camisi'nin restorasyonu tama...
        Ecdat yadigarı 5 asırlık Hersekzade Ahmet Paşa Camisi'nin restorasyonu tama...
        Edirne'de sis etkili oldu
        Edirne'de sis etkili oldu
        Edirne'de "dur" ihtarına uymayan araçlarda 11 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de "dur" ihtarına uymayan araçlarda 11 düzensiz göçmen yakalandı
        Selimiye Camisi restorasyonunda "ince işçilik" çalışmaları sürüyor
        Selimiye Camisi restorasyonunda "ince işçilik" çalışmaları sürüyor