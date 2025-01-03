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        Edirne'de sis etkisini dünden bu yana sürdürüyor

        Edirne'de sis dünden beri etkili olmaya devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 08:56 Güncelleme: 03.01.2025 - 09:03
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        Edirne'de sis etkisini dünden bu yana sürdürüyor
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        Edirne'de sis dünden beri etkili olmaya devam ediyor.

        Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

        Polis ekipleri, kavşaklarda önlem alarak sürücüleri dikkatli seyretmeleri yönünde uyardı.

        Selimiye Camisi başta olmak üzere kentteki anıt eserler, sisin etkisiyle gözden kayboldu.

        Hava sıcaklığının 3 derece ölçüldüğü kentte sisin etkisini öğleden sonra bir nebze kaybetmesi bekleniyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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