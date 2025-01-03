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        Edirne'de Osmanlı geleneği "1001 Hatim Duası" gerçekleştirildi

        Edirne'de Osmanlı'dan bu yana "1001 Hatim Duası" geleneği sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 14:17 Güncelleme: 03.01.2025 - 14:24
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        Edirne'de Osmanlı geleneği "1001 Hatim Duası" gerçekleştirildi
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        Edirne'de Osmanlı'dan bu yana "1001 Hatim Duası" geleneği sürüyor.

        Üç ayların ilk cuması Dar'ül Hadis Camisi'ne gelenler dua etti. Yoğun katılımla gerçekleşen programda ziyaretçilere, pilav, lokma, şerbet ve lokum ikram edildi.

        Cami imamı Doğa Erkol, gazetecilere yaptığı açıklamada, üç ayların tüm dünyaya huzur, sağlık ve barış getirmesi temennisinde bulundu.

        Bu geleneğin 2. Murat döneminden bu yana asırlardır devam ettiğini belirten Erkol, "Peygamber Efendimiz, 2. Murat Han'ın rüyasına giriyor ve burada medrese yapmasını söylüyor. 2. Murat Han da bunu emir telakki ederek hemen hadis medresesi inşa ettiriyor. Peygamber Efendimizin ruhu için burada '1001 Hatim' geleneği başlatılıyor. Her yıl üç ayların ilk cumasında her zamanki gibi yine buradayız. Dualarımızla, ikramlarımızla, cemaatimizle burada buluştuk ve yürekten şekilde kutluyoruz." dedi.

        Bugün hatim geleneğine yoğun katılım olduğunu aktaran Erkol, içeride yer kalmayınca cami bahçesine hasır serdiklerini söyledi.

        Erkol, geleneğe katılanlara teşekkür ederek, "Eline şekerini, makarnasını, tuzunu alan geliyor. Burada başka ihtiyaç sahipleri alıyor. Çok güzel gelenek var burada. Seneye de inşallah bu asırlık geleneğimizi devam ettireceğiz. Çok güzel kalabalık var." diye konuştu.

        Galeri
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