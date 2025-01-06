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        Edirne'de mahalle muhtarı hizmet binası inşa edilmesi talebiyle oturma eylemi yaptı

        Edirne'de mahalle muhtarı, talep ettiği hizmet binasının yapılmadığı gerekçesiyle oturma eylemi gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 13:13 Güncelleme: 06.01.2025 - 13:13
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        Edirne'de mahalle muhtarı hizmet binası inşa edilmesi talebiyle oturma eylemi yaptı
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        Edirne'de mahalle muhtarı, talep ettiği hizmet binasının yapılmadığı gerekçesiyle oturma eylemi gerçekleştirdi.

        Umurbey Mahallesi Muhtarı Turhan Özgünden, muhtarlık binasının yapılacağı Hacı Arif Ağa Sokak'ta gazetecilere, muhtarlık hizmetlerini 6 yıldır kiraladığı dükkanda sürdürdüğünü söyledi.

        Geçmiş dönemde belediyeden hizmet binası talep ettiğini ancak olumlu yanıt alamadığını belirten Özgünden, "Muhtarlık binasının kirasını 6 senedir ödüyorum. Benim de asgari ücret kadar bir maaşım var, başka bir gelirim de yok. Bir tek emekli maaşım var, gücüm bu kadarına yetiyor. Hiçbir yardım da yapılmıyor." dedi.

        Özgünden, Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın'ın dükkan kirasını belediye olarak ödemek üzere öneride bulunduğunu, mahalleye muhtarlık binası kazandırmak istediği için bu teklifi geri çevirdiğini dile getirdi.

        İzin verilmesi halinde bina yapımı için yardım kampanyası başlatabileceğini ifade eden Özgünden, şunları kaydetti:

        "Buranın temeli 3 Aralık'ta atıldı. 5 Aralık'ta Babademirtaş Mahallesi Muhtarlığının açılışını yapacakları için buraya apar topar bir günde zemin hazırladılar, 'Bak, sana da yapacağız burayı.' dediler. Sonuçta geldiğimiz nokta burası. Muhtarlık binası olmayan birkaç tane mahalle var ama o muhtarların dükkanları var. Dükkan işlettikleri için çok sorun yapmıyorlar. 4 yeni mahalle kuruldu, muhtarları belirlenmemişti, muhtarlık binaları yapıldı. Ben 6 senedir bağırıyorum, kimse sesimi duymuyor."

        Özgünden, daha sonra muhtarlığın yapılacağı alanda kısa süre oturma eylemi gerçekleştirdi.

        Eyleme Sarıcapaşa Mahallesi Muhtarı Ercan Sert de destek verdi.

        Öte yandan Edirne Belediyesi yetkilileri, temeli atılan binanın ilerleyen günlerde yapılacağını açıkladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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