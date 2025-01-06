Edirne'de "Solistler Geçidi" konseri düzenlenecek
Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğunca "Solistler Geçidi" konseri düzenlenecek.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğunca "Solistler Geçidi" konseri düzenlenecek.
Topluluğun Türkocağı Caddesi'ndeki binasında gerçekleştirilecek yılın ilk konserinde topluluk solistleri sahne alacak.
Sanat yönetmenliğini Halil Erseven'in yapacağı konser 9 Ocak Perşembe 20.00'de başlayacak.
Biletler çevrimiçi veya topluluğun gişesinden satın alınabilecek.
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