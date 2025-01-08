Kapıkule Sınır Kapısı'nda 1526 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapmak isteyen CT 1083 TK plakalı tır, risk analizi kapsamında incelemeye alındı.

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