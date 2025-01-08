Kapıkule Sınır Kapısı'nda 1526 kaçak cep telefonu ele geçirildi
Kapıkule Sınır Kapısı'nda 1526 kaçak cep telefonu ele geçirildi.
Kapıkule Sınır Kapısı'nda 1526 kaçak cep telefonu ele geçirildi.
Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapmak isteyen CT 1083 TK plakalı tır, risk analizi kapsamında incelemeye alındı.
X-ray taramasına alınan tırın dorsesinde yoğunluk belirlendi.
Aramada, dorsenin tabanına gizlenmiş 1526 cep telefonu ve cep telefonu kılıfı ele geçirildi.
Gözaltına alınan tır sürücüsü, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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